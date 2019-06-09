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Евросоюз намерен сотрудничать с новым правительством Молдавии

Политика

Новое правительство Молдавии во главе с лидером партии «Действие и солидарность» Майей Санду утвердил парламент страны 8 июня 2019 г

Евросоюз намерен сотрудничать с новым правительством Молдавии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Молдавия

Брюссель, 9 июня 2019, 19:52 — REGNUM  Сотрудничать с демократически легитимным правительством Молдавии готов Европейский союз (ЕС). Об этом сообщили еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, совместное заявление которых обнародовано на сайте внешнеполитической службы ЕС.

«ЕС готов работать с демократически легитимным правительством (Молдавии) на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем cоглашении об ассоциации, — отмечается в заявлении политиков. — Уважение верховенства права и демократии должно оставаться основой наших отношений».

Как передавало ИА REGNUM, новое правительство Молдавии во главе с лидером партии «Действие и солидарность» Майей Санду утвердил парламент страны 8 июня 2019 г. Президент страны Игорь Додон и спикер парламента Зинаида Гречаная сразу после утверждения поздравили Майю Санду.

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Политический кризис в Молдавии
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