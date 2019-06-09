«Выборы в Казахстане. Тренд на раскол оппозиции сохраняется» — мнение

Нур-Султан, , 19:26 — REGNUM «Предвыборная кампания подтвердила, что оппозиция в Казахстане не представляет собой единой, сплоченной группы людей. Она фрагментирована, у нее много лидеров с разнонаправленными интересами», — заявил казахстанский политолог Аскар Нурша, комментируя ИА REGNUM акции протеста в нескольких городах Казахстана во время президентских выборов.

По словам эксперта, протесты в Казахстане «не стали неожиданностью для власти, ведь организаторы заранее проводили информационную кампанию и призывали людей выйти на улицы».

"Вопрос в другом — как на эти протесты реагировали силовики. С одной стороны — в СМИ появились фотографии и видео, на которых видны митингующие и полиция, задерживающая этих людей. Эти материалы вызвали определенное возмущение в обществе. С другой стороны — митинги не были санкционированы, и полиция должна была на это реагировать. Вопрос к форме и содержанию этой реакции», — пояснил он.

Собеседник выразил мнение, что «силовикам имеет смысл провести домашнюю работу и возможно выработать некоторые механизмы реагирования на такие ситуации».

"Что касается самих протестов, то они показали раскол оппозиции. Некоторая ее часть просто бойкотировала выборы президента. Другая часть на выборы пошла и выразила свое мнение в правовом поле. Еще одна группа — сторонники опального олигарха Мухтара Аблязова — решила действовать в активном протестном ключе», — подчеркнул он.

Политолог считает, что в этой ситуации «говорить о новых политических трендах не приходится».

"Предвыборная кампания подтвердила, что оппозиция в Казахстане не представляет собой единой, сплоченной группы людей. Она фрагментирована, у нее много лидеров с разнонаправленными интересами. То есть тренд на раскол оппозиции сохраняется».

Другим немаловажным фактором, который отметил Аскар Нурша, стали процессы «разделения умеренной оппозиции и радикальных оппозиционных группировок».

"Если первые готовы отстаивать свои интересы в правовом поле и придерживаться сдержанного политического формата, то вторые, вероятно, будут действовать иначе».

Отвечая на вопрос, какой вариант транзита власти выберет Казахстан, с учетом опыта соседей, эксперт сообщил, что Казахстан «напишет свой сценарий».

«Втиснуть политические процессы Казахстана в российский вариант тандема «Путин — Медведев», узбекский вариант транзита «Каримов — Мирзиёев» и киргизский «Атамбаев — Жээнбеков» не получится. Прямых аналогов со сценариями соседей нет. Возможно, транзит власти Казахстана отдаленно и с большими оговорками напоминает российский сценарий образца конца 90-х годов. Но, с тем отличием, что президент Казахстана уходит на пике своей формы. Это его главное отличие», — резюмировал Аскар Нурша.

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