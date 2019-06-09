Выборы в Казахстане: «Протесты на улицах — тревожный симптом для власти»

Нур-Султан, , 18:17 — REGNUM «Система власти в Казахстане может повторить горький опыт семейно-кланового правления соседних стран. Новому президенту нужно доказать, что он не допустит кризиса в стране», — заявил киргизстанский политолог Марат Казакбаев, комментируя ИА REGNUM президентские выборы в Казахстане.

Собеседник редакции отметил, что митинги на улицах Казахстана в день голосования возникли не просто так.

«Ухудшающаяся экономическая ситуация, и накопившиеся социальные проблемы создают определенную почву для недовольства населения. В Казахстане отсутствует системная оппозиция, иначе протестный потенциал мог бы вылиться в нечто большее, чем уличные акции, и представлял бы реальную угрозу президентской власти», — считает он.

Эксперт призвал нового и старого глав Казахстана учесть опыт соседней Киргизии и «не повторять ошибок президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева (оба были свергнуты и сбежали из страны в 2005 и 2010 годах, соответственно — Прим. ИА REGNUM )».

«Президент Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, но вместе с тем не отказался от власти. Он сохранил за собой или за членами своей семьи большую часть властных полномочий. Предположу, что для казахстанцев это тоже может быть раздражающим фактором».

По мнению Казакбаева, новому президенту Касым-Жомарт Токаеву «нужно получить больше свободы маневра в решении внутренних и внешних проблем страны».

"Если Назарбаев доверяет своему преемнику, то он будет постепенно перекладывать на него решение ключевых вопросов, а за собой оставит роль стратега и кризис-менеджера. Очень надеюсь, что новые власти удержат стабильности в стране. Ведь если что-то случится у них, то пострадают соседние страны региона, и может начаться цепная реакция», — резюмировал киргизский политолог.