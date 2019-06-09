«Вы живете в долг? Значит – хорошо живете»: Силуанов нервничает

Галина Смирнова, , 17:52 — REGNUM

Петербургский экономический форум, пожалуй, в этом году, как никогда еще, сразу на одной площадке и одновременно вскрыл если не все проблемы страны и продемонстрировал взаимоотношения представителей власти и трудящихся подле нее, призванных улучшать инвестиционный климат, в первую очередь — жизнь страны с возможностью завоевания мировых рынков, то как минимум показал намерения идти тем же курсом, несмотря на критику и стагнацию экономики. Так, например, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост выдачи банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у заемщиков, мол, во многих странах так живут:

«Во многих странах люди живут только на кредиты, это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, какую-то бытовую технику в счет своих дальнейших зарплат… Сейчас стали доступны кредиты, поэтому это абсолютно нормальный процесс», — сказал он.

А вот глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказывалась иначе, отмечая, что население берет кредиты для поддержания своего уровня жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Нет поводов не доверять в данном случае мнению Набиуллиной, так как именно ЦБ форсирует события в денежной политике государства, контролирует банки и, управляя ключевой ставкой, определяет и кредитную политику банков, которая напрямую влияет на развитие промышленного производства в стране, и на инфляцию, и на многие определяющие состояние экономики факторы, что в общем и в целом позволяет банку России сдерживать инфляцию. Порочный круг: нет доходов — нет спроса, нет спроса — нет инфляции, падает рост производства — опять же падают доходы! Между тем Эльвира Набиуллина в рамках форума сообщила, что ключевая ставка ЦБ, повысившаяся в сентябре прошлого года на 0,25 п.п. — до уровня 7,5% годовых, может быть снижена в ближайшее время.

Тем временем, как сообщало ТАСС, глава ВТБ Андрей Костин в перерывах между мероприятиями на ПЭМФ сообщил, что ставка потребительского кредита зависима от ключевой ставки ЦБ РФ, и что он считает потребительские кредиты рискованным делом.

Получается, что если сейчас, на фоне снижения стагнации экономики, снизится ключевая ставка, то банки, очевидно, снизят ставки по потребкредитам, и произойдет рост их выдачи. И всё это может совпасть с повышением цен на бензин! Так как 1 июля истекает срок действия подписанного между правительством и нефтяными компаниями соглашения о стабилизации цен на топливо и, как заявлял в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ куратор топливно-энергетического комплекса вице-премьер Дмитрий Козак, нет никаких предпосылок для продления сроков его действия. А что мешало раньше ЦБ подумать о кредитных ставках на пользу роста производства, а не сейчас, возможно — в пользу потребкредитования без роста производства? Тот самый показатель, выбранный ЦБ для определения своей работы эффективной? Не странно ли?

Впереди — период сбора урожая и его транспортировки, где очень важный показатель в себестоимости — топливо. И несмотря на то, что по большей части уборочная сельхозтехника работает на дизтопливе, его цена на практике всегда росла вместе с бензином.

Давайте обратим внимание на данные Росстата, который пытался объяснить всем в феврале, с чем же связан такой рекордный рост ВВП. Напомним, что в 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3 процента, оказавшись выше прогнозов Минэкономразвития и Банка России.

Ведомство тогда объяснило свой подход в расчетах и указало, что по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м во всех отраслях, кроме «Сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства», отмечен рост индекса физического объема добавленной стоимости. А наибольшее влияние на рост индекса физического объема ВВП оказали такие отрасли, как: «Добыча полезных ископаемых», «Торговля оптовая и розничная», «Транспортировка и хранение» и «Строительство». При этом на рост ВПП значительно повлиял опережающий рост экспорта — 106,3% против импорта — 103,8 процента.

Как говорится — что воля, что неволя — всё едино! Снова заходим на порочный круг и бьем по ВВП и его энергетическим запасам. Снижаем ставку — стимулируем торговлю и потребкредитование, а для снижения, как вторят эксперты, есть все предпосылки — инфляция же не растет. Не снижаем ставку — тоже всё не очень позитивно будет развиваться. Сельское хозяйство, очевидно, вновь «провалится» — помогут цены на топливо и мировая обстановка на зерновом рынке, не способствующая росту цен на зерно. Что ждет зерновой рынок в создавшемся положении — вынужденная монополия для возможности лучшего контроля, ведь если хозяйства на этом фоне будут разоряться, их могут снова растащить, как в 90-е.

В целом в данной ситуации что ждет нас всех — рецессия? Тогда Максим Орешкин сможет гордо заявить: «А я вам говорил, а я предупреждал»!

Да, он, действительно, в рамках ПМЭФ-2019 сообщил, что если сохранить темпы роста сегодняшнего уровня выдачи потребкредитов, то это приведёт к рецессии — экономическому спаду — банки потеряют и деньги, и клиентов, которые не смогут перекредитоваться, будут банкротиться и продавать имущество. Однако критики в свой адрес, когда Орешкин заявил, что всё это может случится потому, что практически никак не ограничена выдача кредитов — разве что микрофинансовым организациям постепенно понижают потолок эффективной ставки, глава ЦБ не приняла, позже ответив что-то вроде в стиле детской отговорки, мол «виноват ты сам, Орешкин, ведь это твоя стихия — растить экономику»:

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Это не повышение уровня жизни, люди его поддерживают в условиях низкого роста экономики. За кредитами идут люди с низкими доходами. Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина

А выход есть, где он?