Выборы в Казахстане: Журналиста задержали во время митинга в Алма-Ате

Нур-Султан, , 17:23 — REGNUM «Могу предположить, что на митинге имело место препятствование моей журналистской деятельности. Но есть и другой вариант — возможно, из-за суматохи полицейские не успели разобраться в ситуации», — сообщил ИА REGNUM корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Петр Троценко.

Журналист рассказал, что сегодня, в день президентских выборов, в Алма-Ате проходили несанкционированные митинги. Насколько ему известно, «они планировались заранее Мухтаром Аблязовым (беглый казахстанский олигарх, в настоящий момент находится в Европе — Прим. ИА REGNUM )».

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«Меня задержали вместе с митингующими, хотя я неоднократно повторял, что я журналист. За меня пытались вступиться коллеги, находившиеся вместе со мной, но их никто не послушал. Меня вместе с другими задержанными доставили в один из городских УВД Алма-Аты. Я провел там около полутора часов. Все это время я повторял, что я журналист, но на мои слова не реагировали. С меня сняли показания и отпустили. Сейчас со мной все в порядке, я вернулся в редакцию и готовлю материал», — пояснил он.

Троценко отметил, что «возможно, задержали еще одного американского журналиста, но он не владеет точной информацией, так как не имел возможности отслеживать события».

На митинге действительно был задержан корреспондент France Press Крис Риклтон. Во время задержания он упал и получил небольшую травму. Позже представители СВД сообщили, что журналиста «после соответствующего вмешательства и разбирательства отпустили. Ему вернули все документы и оборудование».

"Могу предположить, что на митинге имело место препятствование моей журналистской деятельности. Но есть и другой вариант — возможно, из-за суматохи полицейские не успели разобраться в ситуации. Мне не понятно, почему у меня не проверили документы на месте и почему проигнорировали коллег, которые пытались за меня заступиться», — добавил он.

Журналист подчеркнул, что не планирует подавать в суд на полицейских, так как у него «нет прямых доказательств того, что задержание было намеренным».

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