Визит митрополита Илариона на Кипр: по Украине договорились?

Станислав Стремидловский, , 17:21 — REGNUM

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион нанес в субботу, 8 июня, визит предстоятелю Кипрской православной церкви архиепископу Хризостому II. Служба коммуникации ОВЦС в субботу, 8 июня, в 16:00 сообщил по этому поводу следующее:

8 июня митрополит Иларион посетил Кипрскую Архиепископию, где встретился с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом. В начале встречи председатель ОВЦС передал Предстоятелю Кипрской Православной Церкви сердечные приветствия и благопожелания от Святейшего Патриарха Кирилла. В первой части беседы приняли участие посол России на Кипре С.В. Осадчий и клирик Лимассольской митрополии протоиерей Павел Поваляев. Затем беседа митрополита Волоколамского Илариона с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви продолжилась в формате «один на один» при участии сотрудника ОВЦС священника Анатолия Чурякова в качестве переводчика. Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Кипрской Православной Церковью, а также межправославной повестки дня. В завершение встречи, прошедшей в теплой и сердечной атмосфере, стороны обменялись памятными подарками».

Сообщение пресс-службы Кипрской православной церкви более кратко повторяет канву, изложенную коллегами из Московского патриархата, с единственным уточнением, что гости «обсудили вопросы, касающиеся мирового православия и особенно украинского». Хотя в принципе и без этого было понятно, что Украина являлась главной темой переговоров российского и кипрского архиереев. Об этом прямо говорил митрополит Иларион в интервью РИА Новости в конце мая сего года. Он отмечал, что ожидается визит архиепископа Хризостома II в Россию, и анонсировал свое будущее посещение Кипрской православной церкви. Напомним, что Хризостом II собрал 18 апреля у себя патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. На их встрече шла речь и об Украине, где бушует гражданская война, сопровождающаяся церковными нестроениями. Владыки согласились с тем, чтобы кипрский архиепископ предложил пути урегулирования проблемы. Как подчеркнул Иларион, «мы сейчас предсказать не можем», удастся «ли при помощи этой посреднической миссии (Хризостома II — C. C.) найти решение проблемы», хотя то, что «архиепископом движет добрая воля, это совершенно очевидно».

Вопрос в согласовании подходов. Тогда в интервью председатель ОВЦС, похоже, скептически отнесся к идее кипрского архиепископа о созыве всеправославного совещания (собора), на котором можно было бы обсудить и «украинский вопрос». Он отмечал, что «пока никаких конкретных планов по проведению такого собора никто не высказывал». И «трудность сейчас заключается в том, что если собор будет созван не константинопольским патриархом, то константинопольский патриарх на него не поедет, решения его проигнорирует и не признает. А если он будет созван константинопольским патриархом для всеправославной легализации того, что он учинил, то на этот собор не приедут многие Церкви». На необходимости всеправославного решения настаивает Хризостом II. При этом в беседе с греческим порталом Romfea он подчеркивал, что переговоры с предстоятелями православных Церквей он ведет «естественно, с согласия Его Всесвятейшества [Вселенского Патриарха]» Варфоломея. Означает ли это согласие константинопольского патриарха на созыв всеправославного совещания? Пока непонятно.

Ясно другое. Время играет против Фанара. Хризостому II был задан вопрос, стоит ли ждать того, что Элладская православная церковь станет первой Церковью, которая признает Православную церковь Украины, томос об автокефалии которой выдал патриарх Варфоломей. «Я думаю, что если найдется такая Церковь, которая поддержит одну сторону, то найдется и другая, которая поддержит другую, и это обернется большим злом! — ответил кипрский владыка. — Мы можем прийти к расколу!». Но события последних дней показали, что раскол уже не просто состоялся на уровне Церквей (когда Московский патриархат прервал контакты с Константинопольским), но и сами Церкви внутри себя стали раскалываться. В первую очередь это касается самой Православной церкви Украины, в которой ее почетный патриарх Филарет схлестнулся с предстоятелем этой Церкви митрополитом Епифанием, что может привести к реанимации вошедшей в ПЦУ непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. За всем этим внимательно наблюдает греческие православные издания. Так, портал ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ отмечает, что почетный патриарх и бывший президент Украины Петр Порошенко использовали Церковь в своих интересах, разыграв карту томоса об автокефалии.

«Самодовольный «киевский патриарх» г-н Филарет, получивший награду, превратился в враждебного игрока», подчеркивает издание. По его мнению, стоит обратить особое внимание на работу, которую провели Порошенко и Филарет и которая ввела украинский народ в состояние раскола, навязав «травмированным драматическими событиями в политических и церковных событиях страны» людям автокефалию. Приводятся также факты гонений на общины, остающиеся верными канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Другие издания указывают на то, что раскол расширяется не только в украинском православии, но и грозит Элладской православной церкви после того, как ее клирик был возведен в сан епископа митрополитом Епифанием. Они задаются вопросом, как такое возможно в ситуации, «пока украинский вопрос остается открытым» и «есть ли у некоторых митрополий своя собственная линия по украинскому вопросу, игнорирующая официальную позицию греческой Церкви».

Все это говорит о том, что непродуманные действия Константинопольского патриархата спровоцировали всплеск разногласий и нестроений в православном мире и наметили новые линии раскола. Их надо преодолевать. Судя по стилистике релиза Службы коммуникации ОВЦС, между Русской православной церковью и Кипрской православной церковью наметилось взаимопонимание и есть ясность, в каком направлении надо действовать. Значит ли это, что предварительная повестка встречи архиепископа Хризостома II и патриарха Кирилла согласована и следует ждать в ближайшее время визита кипрского владыки в Москву? Пождем новостей.