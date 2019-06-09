Выборы в Казахстане: Сработает ли тандем «Путин — Медведев» в Азии?

Нур-Султан, , 17:09 — REGNUM «Система власти Казахстана достаточно централизована, и ее структура предполагает наличие четкой вертикали власти. У этого варианта есть свои плюсы и свои минусы. Среди минусов — она сильно зависит от одного человека. И когда его позиции подвергаются сомнениям, это автоматически расшатывает всю систему власти», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ИА REGNUM проходящие сегодня выборы главы государства.

Эксперт отметил, что «основное отличие нынешних президентских выборов в Казахстане от прошлых в том, что в списке кандидатов нет Нурсултана Назарбаева».

"Эти выборы являются одним из этапов передачи власти. Победитель закрепляет свое легитимное положение следующего президента. И сами выборы являются одним из этапов транзита власти», — отметил он.

По мнению собеседника редакции, «то, как будут развиваться события в поствыборный период — покажут процессы, происходящие внутри Казахстана».

"Спешу успокоить коллег, которые опасаются развития сценария «как в Киргизии». Такого не будет. Процессы в Казахстане больше контролируются и лучше просчитаны. Первый президент Казахстана обеспечил стране своеобразный «страховой полис» в случае форс-мажора», — считает он.

Такой страховкой, по словам Каражанова, является Совет безопасности и роль Елбасы в этой структуре.

«Нурсултан Назарбаев получил пожизненные должности и ответственность. И даже после отставки с поста главы государства он будет присутствовать и контролировать процесс. Таким образом, он снижает вероятность сбоев системы», — пояснил аналитик.

Политолог выразил уверенность в том, что ссор, борьбы за власть или других недоразумений между первым и вторым президентами Казахстана не будет.

«Они будут работать в тандеме. Своеобразный вариант российского «Путин — Медведев» в Казахстане возник не просто так. Он должен пройти проверку временем и показать — насколько эффективно будет работать над решением старых и новых политических, экономических и социальных проблем в стране», — подчеркнул он.

Собеседник считает, что система власти в Казахстане «достаточно централизована, и ее структура предполагает наличие четкой вертикали власти».

"У этого варианта есть свои плюсы и свои минусы. Среди минусов — она сильно зависит от одного человека. И когда его позиции подвергаются сомнениям, это автоматически расшатывает всю систему власти», — добавил эксперт.

Замир Каражанов отметил, что подобная структура «плохо переносит реформы, и поэтому когда первый президент объявил о своей отставке — это породило много вопросов».

"Были определенные опасения, что в этот период произойдет серьезное обострение, подогретое недовольством от накопившихся проблем. Но система сработала на опережение и сыграла на транзит. Сейчас пройдут выборы и власти обратят внимание на повседневные дела. И хочется верить, что будут успешно над ними работать», — резюмировал Замир Каражанов.