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«Выборы в Казахстане. Душанбе нужен предсказуемый союзник» — мнение

Политика

В Таджикистане надеются, что новый президент Казахстана предложит инвестиционные проекты

«Выборы в Казахстане. Душанбе нужен предсказуемый союзник» — мнение
Иллюстрация: Urjar.kz
Выборы в Казахстане

Нур-Султан, 9 июня 2019, 17:06 — REGNUM  «Отношения с Казахстаном всегда стояли для Душанбе на втором месте после отношений с Россией», — заявил политический обозреватель из Таджикистана Негматулло Мирсаидов, комментируя ИА REGNUM президентские выборы в Казахстане.

Собеседник отметил, что «кто бы ни победил на выборах в Казахстане, Таджикистану важно сохранение курса на укрепление дружеских и взаимовыгодных отношений между нашими странами».

«Душанбе надеется, что преемник Нурсултана Назарбаева пойдет по его стопам и продолжит реализовывать важные и нужные проекты в рамках двусторонних отношений. Несмотря на то, что в последнее время Таджикистан сосредоточил большую часть внимания на Узбекистане, отношения с Казахстаном всегда стояли на втором месте после отношений с Россией», — заверил он.

По мнению эксперта, «Казахстан, в свою очередь, всегда подчеркивал, что уделяет особое внимание партнерству с Таджикистаном, и лично он верит, что с приходом нового президента такое отношение сохранится».

"Таджикистану нужны и важны совместные экономические проекты и инвестиции. Мы рассчитываем на то, что в соседнем Казахстане сохранится стабильная и устойчивая ситуация. Но вместе с тем мы как партнеры и союзники будем только приветствовать проведение реформ в области управления и законодательства. Поскольку любое, даже, казалось бы, незначительное изменение в таких странах как Казахстан или Россия — неизбежно скажется на Таджикистане», — подытожил Мирсаидов.

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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