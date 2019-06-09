«Выборы в Казахстане. Душанбе нужен предсказуемый союзник» — мнение

Нур-Султан, , 17:06 — REGNUM «Отношения с Казахстаном всегда стояли для Душанбе на втором месте после отношений с Россией», — заявил политический обозреватель из Таджикистана Негматулло Мирсаидов, комментируя ИА REGNUM президентские выборы в Казахстане.

Собеседник отметил, что «кто бы ни победил на выборах в Казахстане, Таджикистану важно сохранение курса на укрепление дружеских и взаимовыгодных отношений между нашими странами».

«Душанбе надеется, что преемник Нурсултана Назарбаева пойдет по его стопам и продолжит реализовывать важные и нужные проекты в рамках двусторонних отношений. Несмотря на то, что в последнее время Таджикистан сосредоточил большую часть внимания на Узбекистане, отношения с Казахстаном всегда стояли на втором месте после отношений с Россией», — заверил он.

По мнению эксперта, «Казахстан, в свою очередь, всегда подчеркивал, что уделяет особое внимание партнерству с Таджикистаном, и лично он верит, что с приходом нового президента такое отношение сохранится».

"Таджикистану нужны и важны совместные экономические проекты и инвестиции. Мы рассчитываем на то, что в соседнем Казахстане сохранится стабильная и устойчивая ситуация. Но вместе с тем мы как партнеры и союзники будем только приветствовать проведение реформ в области управления и законодательства. Поскольку любое, даже, казалось бы, незначительное изменение в таких странах как Казахстан или Россия — неизбежно скажется на Таджикистане», — подытожил Мирсаидов.