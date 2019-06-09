«Нур-Султан и Бишкек начнут отношения с чистого листа» — мнение

Нур-Султан, , 17:01 — REGNUM «Киргизия была и остается страной, через которую можно дестабилизировать весь Туркестан. В Казахстане это понимают. Сама логика политики будет подталкивать стороны к тому, чтобы не раздражать друг друга, а наоборот, сглаживать углы», — заявил киргизстанский политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM выборы президента Казахстана.

По мнению эксперта, с приходом нового президента Казахстана «должна произойти нормализация отношений между Нур-Султаном и Бишкеком».

"У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева есть определенный груз прошлого в отношениях с Киргизией. Я имею в виду подпорченные отношения с экс-главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Назарбаев консервативно подходил к вопросам внешней политики, а его предполагаемый преемник, который, скорее всего, победит на сегодняшних выборах, способен начать отношения «с чистого листа», — сказал он.

Аналитик выразил надежду на то, что новый глава Казахстана «найдет оптимальные подходы в решении накопившихся проблем, ведь хорошие отношения с соседями нужны всем».

"К сожалению, Киргизия была и остается страной, через которую можно дестабилизировать весь Туркестан. В Казахстане это понимают. Сама логика политики будет подталкивать стороны к тому, чтобы не раздражать друг друга, а наоборот — сглаживать углы».

Собеседник редакции отметил, что лидеры Казахстана, вероятнее всего, «уже списали Алмазбека Атамбаева, а потому его резкие высказывания в адрес первых лиц государства не омрачат отношения Киргизии и Казахстана при новом президента».

«Если помните, Касым-Жомарт Токаев, будучи спикером Сената, ответил Атамбаеву, что тот «психически нездоров», и таким образом показал, что Казахстан «готов показать зубы», если партнеры будут демонстрировать неуважение к Казахстану или казахстанским властям», — добавил он.Читайте также: Спикер казахстанского сената: Атамбаев — психически больной алкоголик

Политолог подчеркнул, что «партнеры Киргизии не забыли слова, сказанные бывшим президентом страны, но при этом понимают, что нынешний президент Сооронбай Жээнбеков не должен нести ответственность за слова Атамбаева».

Отвечая на вопрос об особенностях транзита власти в Казахстане, Марс Сариев отметил, что Нур-Султан реализует российский вариант, а не киргизский.

«Проходящая сейчас в Казахстане передача власти развивается по «московскому варианту», а не по «бишкекскому». Преемник Назарбаева не будет выходить за рамки, а первый президент позволит ему самому решать некоторые аспекты внешней и внутренней политики страны. И хорошо, что в Казахстане происходит именно так, а не как в Киргизии. Если бы Казахстан трясло как нашу страну — плохо было бы всем. В том числе и ближайшим соседям», — резюмировал киргизские эксперт.