Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду

Киев, , 14:18 — REGNUM Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах. Объявление было сделано на съезде партии, который прошел сегодня, 9 июня, в Киеве в присутствии президента Зеленского.

Под первыми номерами в партийном списке идут соратники Зеленского по предвыборной кампании и основные функционеры новоиспеченной партии. Это глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, представитель Зеленского в правительства Андрей Герус, юрист Ирина Венедиктова, советник президента Михаил Федоров, спортсмен Жан Беленюк и ряд других лиц.

Также стало известно, что актер студии «Квартал 95», которую Зеленский создал и возглавлял до своей политической карьеры, Юрий Корявченков будет баллотироваться в мажоритарном округе в Кривом Роге.

Выступивший на съезде Разумков заявил, что в течение ближайшего месяца партия будет принимать пожелания от избирателей, поэтому в списке возможны изменения.

«Наша миссия — реализовать этот мандат, чтобы осуществить коренные перемены», — сказал Разумков.

Также он подчеркнул, что в случае прохождения в Раду, партия «Слуга народа» будет бороться за отмену депутатской неприкосновенности. В экономической сфере партия ратует за увеличение доходов граждан до «среднеевропейского уровня», а также приведение в порядок системы налогооблажения. Также будет обсуждаться медицинская реформа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Руслан Стефанчук заявлял, что идеологией партии «Слуга народа» будет либертарианство. Стоит отметить, что либертарианство подразумевает тотальный уход государства из всех возможных общественных сфер, а также фактический отказ от системы налогооблажения.