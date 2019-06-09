КНР просит зарубежные компании не поддерживать санкции США

Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики предупреждают крупные международные технологические компании о серьезных последствиях в случае, если они будут поддерживать санкции, введенные властями США против китайского бизнеса. Об этом 8 июня пишет американская газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальные источники.

Издание пишет, что Пекин сделал предупреждение ряду крупных международных технологических компаний, среди которых, Dell, Microsoft, южнокорейские Samsung Electronics и Hynix, а также британская ARM. На эту тему даже состоялась встреча.

На этой встрече представители китайских властей из Национальной комиссии по развитию и реформам, Министерства коммерции и Министерства промышленности и информатизации КНР, прямо заявили, что те из компаний, которые будут поддерживать американские санкции, столкнутся с очень серьезными последствиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая министерство торговли США ввело санкции против китайской технологической компании Huawei. Вашингтон обвиняет эту компанию в угрозе национальной безопасности США.