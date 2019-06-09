Европейцы снова потянулись в Турцию

Ариф Асалыоглу, , 12:00 — REGNUM

Кризис с ЗРК С-400 и F-35 усугубляется

BBCTürkçe, ссылаясь на Reuters, сообщает, что в то время как Турция выглядит решительной в вопросе получения летом российских ракетных зенитных комплексов С-400 и их размещении на одной из своих военных баз, о чем уже сейчас ведутся переговоры, США намерены приостановить обучение направляющихся из Турции новых пилотов полетам на истребителях F-35. Вашингтон уведомил о принятом решении не добавлять новых пилотов к существующей группе турецких пилотов, обучающихся в США управлению истребителями F-35. По мере приближения сроков поставки в Турцию приобретенных у России С-400, Вашингтон добавляет все новые санкции к уже существующим, испробовав как предупреждения на словах, так и фактическое введение всевозможных санкций в ответ на отказ Анкары от размещения на территории Турции С-400.

Скандальное решение Пентагона

По сообщению NTV, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил в письме министру обороны Турции Хулуси Акару о целом ряде шагов, которые будут предприняты, начиная с 31 июля, касающихся участия Турции в программе по F-35, в том числе и о приостановке обучения турецких пилотов. Представители Пентагона подтвердили корреспонденту информагентства Anadolu факт существования письма, информация о котором изначально была опубликована в американском журнале ForeignPolicy, однако отказались прокомментировать его содержание, пообещав позже провести брифинг по данному вопросу. Отмечается, что заканчивается обучение 42 сотрудников турецких ВВС, проходящее в настоящее время на военных базах «Люк» в штате Аризона и «Эглин» в штате Флорида, и 31 июля их попросят покинуть военные базы. Кроме того, речь также идет об отмене поездки 34 сотрудников военно-воздушных сил для обучения пилотированию истребителей F-35, запланированной до ноября месяца. Наряду с этим в письме говорится о том, что, начиная с 31 июля, турецким коллегам будет закрыт доступ к программам по управлению F-35. В письме также отмечается, что турецкое руководство не будет приглашено на запланированное на 12 июня совещание на высшем уровне, где будет обсуждаться вопрос по F-35. Подчеркивая, что турецким компаниям не будет передан заказ на производство запасных частей, в письме отмечается, что существующие заказы турецких компаний будут переведены в альтернативные источники.

Появилось документальное подтверждение шпионской деятельности в Швеции

Согласно новостному сообщению, опубликованному на сайте NordicMonitor, были обнаружены документы, подтверждающие проведение агентсткой деятельности и сбора данных о турецких гражданах со стороны посольств Турции и связанных с правительством организаций, осуществляющих свою деятельность за границей, что является нарушением международных соглашений и законодательства стран по месту их нахождения. В документе министерства иностранных дел Швеции с грифом «секретно» от 8 марта 2019 года содержится информация, очерняющая проживающих в изгнании в Швеции журналистов и сотрудников неправительственных организаций. В письме, подписанном Мутебером Кылычем, председателем Управления по расследованию и безопасности, подчиняемого Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и Главному управлению безопасности, указано, что Стокгольмский центр свободы (Stockholm Center for Freedom) и Nordic Research and Monitoring Network — неправительственные организации, зарегистрированные согласно требованиям шведского законодательства, входят в состав террористических формирований. Пожелавший остаться анонимным бывший высокопоставленный дипломат подтвердил, что в данном письме содержится агентская информация посольств против лиц, оппозиционных правительству Эрдогана, и отметил, что управление, направившее в MİT и Управление безопасности ноту с личными данными, действует в качестве своего рода почтовой службы, что подготовленное по общепринятым правилам переписки МИДа письмо с большой вероятностью было направлено из посольства Турции в Стокгольме.

Операция «Коготь» на севере Ирака

По сообщению NTV, в Северном Ираке силами турецкой армии была проведена операция «Коготь», направленная против группировки Рабочей партии Курдистана (РПК). Министерство национальной обороны Турции сообщило, что операция длилась 9 дней, в течение которых было ликвидировано 40 террористов. Во время операции с воздуха были уничтожены укрытия и склады оружия. Министерство также сообщило, что в районе Лидже турецкой провинции Диярбакыр была проведена операция при поддержке военно-воздушной техники, в результате которой было ликвидировано 5 террористов. Отмечается также, что в районе Зап было ликвидировано 2 террориста.

Цель Эрдогана — пересажать в тюрьмы полмиллиона человек

По информации TR724, представитель Amnesty International в Турции Эндрю Гарднер сообщил об увеличении случаев применения пыток, несмотря на то, что лидер правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отрицает это. Гарднер заявил, что «целью Эрдогана является поместить за решетку 500 тысяч человек». Представитель Amnesty International сделал заявление о задержаниях в Турции, начиная с попытки переворота 15 июля 2016 года по настоящее время. Отмечая, что за 3 года было задержано более 100 тысяч человек, Гарднер в интервью немецкому государственному телеканалу ARD сказал: «Самой большой проблемой в Турции является то, что вы не знаете за что попали в тюрьму или на что была направлена жалоба против вас. Это может быть все, что угодно. Это может быть ваш разговор, ваше самовыражение где-либо, это может быть ваше участие в митинге либо на заседании какой-либо НПО. Это может быть любая публикация, сделанная журналистом либо активистом, или что-то, чем поделился гражданин в соцсетях, то есть все, что угодно».

ДТП во время праздничных каникул

По информации газеты Sözcü, с начала девятидневных выходных дней по случаю праздника Рамазан байрам, в ДТП по всей стране как на междугородних трассах, так и на дорогах внутри городов и сельских населенных пунктов погибло 66 человек. Пострадало 536 человек. Несмотря на предпринятые интенсивные меры и предупреждения, с окончанием рабочего дня 31 мая и до вечера 7 июня во многих частях страны увеличилась плотность дорожного движения.

FreedomHouse о Турции

По сообщению DWTürkçe, аналитический центр Freedom House в своем недавно опубликованном докладе сообщает, что во всем мире отмечается сокращение свободы прессы. И что в странах с оказываемым сильным давлением, как Турция, альтернативные платформы, созданные журналистами, набирают все большую популярность. Базирующийся в Вашингтоне Freedom House представил общественности свой доклад под названием «Свобода и пресса — 2019». В нем отмечается, что в таких странах, где переживается стремительное сокращение свободы прессы за короткий временной период, как Турция, лишь четверть населения испытывает доверие к прессе. Вместе с этим отмечается, что в последнее время значительно возросла важность получения новостей через интернет. В докладе упоминается о том, что после введения режима чрезвычайного положения после попытки переворота 15 июля сразу было закрыто около 150 медиа-учреждений, а сотни журналистов осуждены по обвинению в поддержке терроризма без законных оснований. В результате этих событий многие журналисты обратились к онлайн журналистике.

Идет рост на 40% бронирований туров в Турцию

По информации газеты Dünya, данные сектора турецкого туризма за 2019 год снова показывают растущий спрос на страну. Немецкая компания TUI сообщила об увеличении бронирований туров в Турцию на 40%. Данные по туризму, являющегося одним из наиболее важных источников дохода турецкой экономики, указывают на преодоление в этом году переживаемого в последние годы застоя в этой отрасли. Согласно этим статистическим данным, Турция, по сравнению с другими средиземноморскими странами, стала страной с наибольшим наплывом клиентов TUI. За Турцией в этом направлении следуют Марокко с увеличением в 37%, Египет с 31%, и Кипр с 19% увеличением спроса. Отмечается, хоть и незначительный, но спад в бронировании таких направлений, как Испания и Греция. Английский туроператор Thomas Cook также объявил о том, что по сравнению с прошлым годом отмечается увеличение спроса на бронирование туров в Турцию на 10%. Ввиду неопределенности относительно перспектив Brexit английские туристы отдают предпочтение странам за пределами Европейского союза. Турция в этом году поднялась до второго места после Испании по предпочтению английских туристов.