Проигравшая выборы в Молдавии Демпартия распускает парламент

Кишинёв, , 11:43 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд сделал исполняющим обязанности президента республики, подписал указ о роспуске недавно избранного парламента и проведении досрочных выборов 7 сентября 2019 года. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 9 июня.

«Мы призываем остальные партии не держаться за должности, а отправиться на суд народа. С тем же призывом мы обращаемся и к президенту Молдавии», — сказал Филип.

Он также цинично заявил, что Демократическая партия, которая потерпела поражение на прошедших недавно очередных парламентских выборах, якобы была против проведения новых досрочных выборов, но другого выбора в сложившейся ситуации якобы нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии ещё 24 февраля прошли парламентские выборы. По их результатам 35 мандатов в парламенте получила Партия социалистов, 30 мандатов — правящая на тот момент Демократическая партия, и 26 мандатов блок ACUM, который позиционирует себя как правоцентристская и проевросоюзная политическая сила. Всего в парламенте 101 мандат. Ни у одной из партий не хватает мандатов, чтобы сформировать однопартийное правительство. Переговоры длились долго и с переменным успехом.

Наконец 8 июня социалисты и ACUM смогли договориться о коалиции, спикером парламента стала лидер социалистов Зинаида Гречаная, а премьер-министров одна из лидеров ACUM Майя Санду.

Однако Демократическая партия, которая фактически до сих пор контролирует власть в стране и её лидер олигарх Владимир Плахотнюк решили не отдавать власть. Через контролируемый демократами Конституционный суд было проведено решение о том, что новое правительство должно было быть сформировано до конца дня 7 июня, а поскольку этого не произошло, то парламент должен быть распущен и проведены внеочередные выборы.

Президент Молдавии социалист Игорь Додон заявил, что не подпишет указ о роспуске парламента и 10 июня, в понедельник, проведен консультации с парламентскими фракциями.

Но тогда демократы через Конституционный суд отстранили Додона от вали и сделали временным главой государства исполняющего обязанности премьер-министра от Демпартии Павла Филипа, который и подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Если социалисты и ACUM согласятся с этим решением, то как минимум до 7 сентября власть в Молдавии будет по-прежнему в руках Демпартии и Плахотнюка.

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