С каким акцентом Маас заговорит с Ираном

Станислав Тарасов, , 11:34 — REGNUM

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас совершает поездку на Ближний Восток. Она началась с Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов, завершится переговорами в Тегеране. В этой связи официальный представитель МИД Германии Мария Адебар особо выделила Иран, а точнее, намерение Мааса «обсудить роль Тегерана в беспокойном регионе и ядерное соглашение 2015 года.

Напомним, что это первая поездка немецкого министра в Иран за последние 2,5 года. Сегодня иранский кризис доминирует в повестке дня на Ближнем Востоке, это чуть ли не кодовое обозначение сложившейся ситуации. Германия, как и Франция с Великобританией, работали над заключением ядерного соглашения с Ираном от 2015 года и подписали его. Американцы тоже. Но в 2018 году новая администрация США отказалась от ядерной сделки с Тегераном, стала вводить санкции, которые затем были значительно ужесточены. В ответ европейские страны предприняли робкие и малоэффективные попытки, чтобы ограничить последствия таких американских санкций. Но проблема не только в этом. Адебар отметила, что «Германия разделяет многие опасения США по поводу роли Ирана в регионе и его ядерных амбиций, но считает, что соблюдение соглашения является лучшим решением».

Она говорит: «Я думаю, что не секрет, что в настоящее время у нас разные взгляды на пути к достижению общей цели». То есть Берлин поддерживает Вашингтон, который требует, помимо подписания нового соглашения по ядерной программе, и изменений политики Ирана на Ближнем Востоке. Речь идет об отказе Тегерана от поддержки президента Башара Асада в Сирии, движения «Хезболла» в Ливане и хуситов в Йемене. Тегеран должен перестать быть чуть ли не главным оппонентом США на Ближнем Востоке. Хотя Тегерану в Сирии и на Ближнем Востоке оппонируют не только США, но и Израиль, военно-воздушные силы которого из-за этого постоянно наносят удары по территории Сирии, и арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Тем временем в Берлине специально подчеркнули, что поездка Мааса «согласована с партнерами ФРГ — Великобританией и Францией — и обсуждалась с государственным секретарем США Майком Помпео». Но является ли это лучшим вариантом (особенно консультации с Помпео) выстраивания немецкой политики в отношении Ирана? Как пишет в этой связи американское издание Foreign Policy, Вашингтон запутался в своих противоречивых сигналах, посылаемых Тегерану. То он сообщает, что отправляет в Персидский залив ударную группу авианосцев и развертывает ракетные батареи «Пэтриот», то объявляет о планах развертывания в регионе истребителей и контингента из 1,5 тысяч военнослужащих, но при этом «не забывает добавить несколько слов примирения». В результате политика президента США Дональда Трампа в глазах Тегерана серьезно дискредитирована, и Иран желал бы, чтобы европейские страны, в частности Германия, выступили с собственной инициативой, а не дублировали американцев.

Тем более, что Тегеран выступил с предупреждением подписавшим соглашение европейским странам, равно как и всему Евросоюзу, что если в течение 60 дней они не восстановят нормальное функционирование торгового и банковского секторов, то иранцы приступят к обогащению урана до более высокого уровня, начнут накапливать его запасы, а также запасы тяжелой воды и возобновят деятельность на временно остановленном ядерном комплексе в Араке. Какой эффект появится в результате и появится ли? Никто не знает. Отсюда вопросы к миссии Мааса. Радиостанция Deutsche Welle полагает, что он будет призывать Тегеран «сохранять спокойствие и не допускать эскалации ситуации», пообещает приложить «максимум усилий для поддержки механизма торгового обмена INSTEX, предусматривающего торговлю с Ираном в обход американских санкций». Но есть важные нюансы: визит Мааса в Тегеран состоится накануне намеченного визита туда же премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Абэ свою посредническую игру согласовал с американцами. А значит, именно японский премьер будет солировать в общем хоре, а не Маас. Это еще более затягивает узлы интриги, связанные с миссией главы МИД Германии, ведь после значительного обострения ситуации в зоне Персидского залива две арабские страны, Ирак и Оман, предложили свои посреднические услуги в разрядке американо-иранской напряженности. Однако их предложение пока не вызвало серьезной заинтересованности Вашингтона и Тегерана, нет, видимо, желания привлекать в действие «арабский компонент». Но примет ли Иран медиаторство со стороны Германии? Если пытаться оценивать ситуацию с позиций конспирологии, то не исключено, что Маас предложит Тегерану запасной канал контактов с США в случае провала миссии Абэ для того, чтобы, как считает германское издание Heise, «не подтолкнуть Иран в объятия России».

Так что, как часто бывает на Ближнем Востоке, почти у каждого заметного события существует множество видимых и невидимых граней, и борьба продолжается.