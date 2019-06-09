В Южной Осетии выбирают парламент

Цхинвал, , 09:34 — REGNUM В Южной Осетии сегодня, 9 июня, проходят выборы в парламент республики.

На данный момент все избирательные участки, которые открылись как в самой Южной Осетии, так и за её пределами, работают в штатном режиме. Всего работают 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. Из них 73 участка — непосредственно на территории Южной Осетии, один участок в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии — Сухуме.

В связи с проведением парламентских выборов власти Южной Осетии закрыли границу с Грузией и предприняли повышенные меры безопасности.

Центральная избирательная комиссия на парламентских выборах зарегистрировала семь партий по единому избирательному округу — это «Единство», «Фыдыбаста», «Единая Осетия», «Единство народа», «Ныхас», Народная партия и Коммунистическая партия. При этом партии «Родина» было отказано в регистрации.

Кроме партий на выборах зарагестрированы 98 кандидатов по 17 одномандатным округам. 60 из этих кандидтов — выдвиженцы от партий, 38 — самовыдвиженцы.