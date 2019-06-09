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Си Дзинпин отправится в Бишкек и Душанбе с государственными визитами

Политика

Глава Китая посетит заседание глав ШОС и Совещание по взаимодействую и мерам доверия в Азии

Пекин, 9 июня 2019, 07:08 — REGNUM  С официальным государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин посетит в июне Киргизию и Таджикистан, сообщает в воскресенье, 9 июня, Xinhua со ссылкой на заявление МИД Китая.

По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Лу Канга, с 12 по 14 июня Си посетит Бишкек, где примет участие в работе 19-го заседания Совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

С 14 по 16 юиня в Душанбе пройдет пятый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором также намерен принять участие китайский лидер.

Согласно заявлению Лу, запланированные визиты состояться по приглашению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5−7 июня Си Цзиньпин с официальным визитом прибудет в Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Визит Си Цзиньпина в Россию намечен на 5-7 июня

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Российско-китайские отношения
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