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Исламисты атаковали машину сирийской армии к югу от Пальмиры

Политика

Жертвами стали трое военнослужащих

Дамаск, 9 июня 2019, 06:02 — REGNUM  Боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на машину с военнослужащими сирийской армии. Инцидент произошел к югу от древней Пальмиры, сообщает 8 июня новостной ресурс Al-Masdar News.

В результате атаки боевиков, погибли по меньшей мере три человека, среди них один офицер.

По последним данным, в минувшем месяце боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свою деятельность. Только в мае более сотни солдат стали жертвами различных атак и терактов.

В ответ сирийская армия увеличила контингент вокруг Пальмиры.

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Война в Сирии
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