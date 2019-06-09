Воскресенье, 9 Июня 2019 года
05:19:38 МСК

Не кулак, а открытую ладонь намерен показать Трампу президент Мексики

Политика

Ранее между США и Мексикой были достигнуты соглашения о неприменении пошлин

Мехико, 9 июня 2019, 05:19 — REGNUM  О содержании своего разговора с президентом США Дональдом Трампом поведал 8 июня мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице в Twitter.

«Мы поговорили по телефону с президентом Трампом, — сообщает Лопес Обрадор. — Я сказал ему, что в Тихуане объявлю, что президенту США я показываю не кулак, а откровенную и открытую руку».

Президент Мексики также добавил, что готов к дружбе с США, к диалогу и сотрудничеству на благо народов.

Напомним, 7 июня, стало известно о том, что американский лидер не намерен вводить с понедельника пошлины на товары из Мексики. Ранее, 31 мая, президент направил в США делегацию для урегулирования ситуации с пошлинами.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мексики направил в США делегацию для решения вопроса с пошлинами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Мексике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить