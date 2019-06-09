Президент Албании решил снизить политическую напряженность и отменил выборы

Тирана, , 04:55 — REGNUM Отметить назначенные ранее на 30 июня выборы в органы местного самоуправления Албании решил президент страны Илир Мета, сообщает 8 июня Albanian Daily New.

Как пояснил глава государства, «защита конституционных принципов важнее любого юридического срока». А между тем критическая ситуация в Албании, по мнению Меты, не может не вызывать беспокойства.

«Полностью осознавая, что реальные обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для проведения подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов, …я решил отменить указ… о проведении выборов в органы местного самоуправления 30 июня 2019 года», — говорится в сообщении президента Албании.

Мета также подчеркнул, что текущая ситуация создает угрозу председательству Албании в ОБСЕ, подрывает имидж члена НАТО и препятствует всякой возможности начать переговоры о вступлении в ЕС.

В ближайшее время президент пообещал проинформировать общественность о конституционных, правовых и логических аргументах, приведших к такому решению, и призвал оппозицию к сдержанности и только мирным протестам.