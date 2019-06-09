ВСУ ведут обстрел домов, школ и детсадов ДНР – пресс-секретарь Зеленского

Киев, , 03:38 — REGNUM Военнослужащие украинской армии очень часто обстреливают жилые дома, школы, детские сады и другие здания в ответ на провокации со стороны ДНР. Об этом 8 июня в эфире шоу «Право на владу» украинского канала «1 + 1» заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

Развивая мысль о невозможности исполнения требования Минских соглашений о прекращении огня в одностороннем порядке, Мендель рассказала при каких именно обстоятельствах ВСУ обстреливает мирные кварталы ДНР. Оказывается, виной этому являются провокации со стороны ДНР.

«Очень часто украинские военные попадают на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы», — отметила пресс-секретарь.

Напомним, ранее представитель Киева в контактной группе в Минске Леонид Кучма предложил законодательно закрепить запрет на ведение ответного огня со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры.

В ответ на это на бывшего президента Украины обрушился шквал критики. Так, экс-президент Петр Порошенко заявил, что предложенное Кучмой равносильно расстрелу украинских солдат. Спикер Рады Андрей Парубий приравнял запретна ответный огонь по школам и садам к капитуляции Киева.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении дела о государственной измене, финансировании терроризма и препятствовании украинской армии. В чей адрес направлены обвинения генпрокурор не уточнил, сообщив лишь, что все «реваншисты и капитулянты», пробующие играть с законом, получат достойный ответ.