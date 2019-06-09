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Евросоюз призвал Молдавию к сдержанности и спокойствию

Политика

…и напомнил о необходимости уважать закон и гарантировать демократию

Брюссель, 9 июня 2019, 01:58 — REGNUM  В Европейском Союзе выразили озабоченность в связи с последними политическими событиями в Республике Молдавия и призвали власти страны воздержаться от необдуманных импульсивных решений и идти путем диалога. Об этом 8 июня сообщила Европейская служба внешних связей (EEAS).

«Европейский союз призывает к спокойствию и сдержанности. Избранные демократическим путем представители должны найти путь для Республики Молдова через диалог», — говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе также выразили надежду на то, что Молдавия будет уважать верховенство закона и гарантировать соблюдение демократических процедур в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Напомним, ранее парламент Молдавии констатировал, что государственные институты были захвачены и поражены тотальной коррупцией, кроме того, в стране зафиксированы массовые кражи и незаконная приватизация.

Ранее парламентарии утвердили новый состав правительства. Между тем Демократическая партия Молдавии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком намерена добиваться досрочных парламентских и президентских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия захвачена и поражена коррупцией – парламент страны

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Политический кризис в Молдавии
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