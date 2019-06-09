Козак: Молдавия избавляется от криминального режима Плахотнюка

Москва, , 01:53 — REGNUM Спецпредставитель президента России по связям с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что смена власти в Молдавии — «внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей». Козак отметил мужественную и прагматичную позицию блока ACUM и Партии социалистов, которые «преодолели политические разногласия с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдавии».

Действия бывших властей Молдавии в лице лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и его приспешников Козак назвал «откровенно криминальными». «Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления политической ситуации в республике. Становятся ещё более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости «деоккупации» Молдавии от криминального режима», — приводит слова Козака «РИА Новости»

«С удовлетворением хочу отметить поддержку этой позиции Европейским союзом и США. Этот, пусть и незначительный в геополитическом плане факт — еще одно подтверждение необходимости взаимодействия и возможности достижения согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства на общей цивилизационной платформе», — добавил российский чиновник.

Он также рассказал о переговорах с лидером Демпартии Молдавии Владимиром Плахотнюком. По словам Козака, молдавский олигарх предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдавии с Запада на Восток. «Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты», — сказал Козак.

«Историческая практика показывает, что любые тайные политические соглашения в конечном итоге приводят к катастрофе. Как для политиков, участвующих в таких сговорах, так и для граждан, за спиной которых достигаются такого рода договоренности», — заключил российский вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Партия социалистов и блок ACUM 8 июня подписали соглашение о формировании органов власти в Молдавии. Спикером избрали лидера ПСРМ Зинаиду Гречаную, а на должность главы правительства назначили одного из лидеров ACUM Майю Санду.

Демпартия, лидер которой Владимир Плахотнюк в течение последних лет единолично правил Молдавией, решения социалистов и ACUM не признали, а заседание парламента 8 июня считают нелегитимным и «узурпацией власти».

В то же время Россия, США и Евросоюз поддержали действия по формированию новой власти в Молдавии.

Отметим, что ранее на этой неделе в Молдавии побывал вице-премьер России, спецпредставитель президента России по отношениям с Молдавией Дмитрий Козак. Он фактически призвал к формированию неформальной коалиции между социалистами и блоком ACUM для вывода страны из-под полного контроля олигарха Владимира Плахотнюка и проведения в дальнейшем досрочных свободных и честных парламентских выборов.

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