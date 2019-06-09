Молдавия захвачена и поражена коррупцией – парламент страны

Кишинёв, , 01:12 — REGNUM Декларацию о захваченном статусе государства приняли депутаты парламента Молдавии, сообщает 8 июня информационное агентство Sputnik.

Принятие документа прошло на пленарном заседании депутатов X созыва голосами Партии социалистов Республики Молдова, партии «Действие и солидарность» и платформы «Достоинство и правда».

«Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества», — зачитал текст декларации депутат блока ACUM Андрей Нэстасе.

Парламентарий пообещал также, что после принятия документа граждан Молдавии ожидает новая демократическая жизнь.

Ранее, 8 июня, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вверенное ему государство находится на грани дестабилизации, в связи с чем он просит граждан не поддаваться на провокации и не выходить на акции протеста.

В тот же день парламент Молдавии утвердил новое правительство страны во главе с лидером партии «Действие и солидарность» Майей Санду.

Между тем Демпартия Молдавии обвинила парламент в узурпации власти. Председатель ДПМ Владимир Плахотнюк заявил о намерении добиваться досрочных не только парламентских, но и президентских выборов.

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