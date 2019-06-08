Профсоюз нефтяников предупреждает: Венесуэла останется без топлива

Каракас, , 23:03 — REGNUM О дефиците топлива внутри Венесуэлы сообщают больше четырех лет подряд. Венесуэльцам приходится выстраиваться в огромные очереди, стояние в которых занимает от пяти до десяти часов, чтобы заправить свои машины, пишет испанское издание ABC.

Впрочем, в Каракасе только в прошлом году начали ощущать усугубление кризиса, вызванного сокращением нефтяного производства более чем на 70%. С 3 миллионов баррелей ежедневно оно уменьшилось до 700 тысяч — это произошло в ходе правления Мадуро, чей режим вынужден противостоять экономическим санкциям со стороны США.

С тех пор как признанный многими странами временным президентом Хуан Гуайдо возобновил деятельность Citgo (филиала компании Petróleos de Venezuela, или Pdvsa) в Соединенных Штатах при поддержке Вашингтона, Мадуро стало сложнее поддерживать на плаву нефтяное предприятие.

«Здесь есть топливо на месяц», — утверждает Луис Хернандес, глава Фронта работников нефтяной отрасли в Монагосе. Кроме того, он сказал, что грядет «тотальный дефицит». В минувший четверг, 6 июня, профсоюз сотрудников Pdvsa оценил ситуацию с нехваткой топлива как «крайне серьезную» и предупредил об обострении положения в 16 (из 24) штатах Венесуэлы, в числе которых были упомянуты Тачира, Мерида, Португеса и Боливар.

Распределение топлива по карточкам является реальностью в штатах, граничащих с Колумбией, где мафия продает канистры с горючим по международным ценам. Чтобы справиться с ситуацией, правительство ввело там запланированное нормирование продаж, избегая таким образом утечек нефти.

Практически все шесть нефтеперерабатывающих заводов, которые есть в стране, «полностью парализованы, относящийся к перерабатывающему комплексу Парагваны просто-напросто работает на 10%», объяснил представитель сотрудников нефтяной отрасли. Он добавил, что «нет способа возобновить их функционирование, поскольку это функционирование будет стоить трансформации».

Что касается топлива, которое Венесуэла импортирует, у Хернандеса есть сомнения в качестве продукта, приобретаемого в России, отмечает ABC. Правда, никаких доказательств низкого качества российского топлива ни издание, ни беседовавший с ним эксперт не приводят.