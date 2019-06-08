El Pais: Россия, Китай и Саудовская Аравия ведут большую игру в Судане

Хартум, , 23:01 — REGNUM «Понедельник, 3 июня. В ответ на призыв Суданского профсоюза работники аэропорта в Хартуме бастуют. Однако силы оперативного реагирования Хемейдти [генерала Мохаммеда Хамдана Дагало] отправляются на поиск сотрудников и под дулом пистолета заставляют их заново открыть объекты, чтобы три саудовских самолета, нагруженных бронетехникой, оружием и боеприпасами, приземлились в столице Судана. Одновременно на улицах Хартума устроена кровавая баня. Члены воинского подразделения получают категоричный приказ убрать лагерь протестующих вблизи главного штаба и берутся за дело без сантиментов.

Окровавленные юноши, угасающие прямо посреди улицы, трупы, выловленные из Нила, горожане, идущие гуськом под пристальным взглядом вооруженных военных. Вопреки блокировке интернета, изображения кровавых репрессий, которые пережил Судан в понедельник 3 июня, появляются в социальных сетях. Трудно спрятать десятки убитых, сотни раненых. Это ставшая видимой битва, наиболее очевидная, в которой тысячи молодых суданцев, вышедшие на улицы из-за подорожания хлеба и в конце концов вызвавшие падение диктатора Омара аль-Башира 11 апреля, страдают теперь от репрессий военных, пришедших к власти», — описывает испанское издание El Pais недавние события в Судане.

При этом в политическом закулисье Судан превратился в последнюю серию старого сериала о саудовской экспансии в Африке. Суданские работники, организованные в профсоюзы, и силы оппозиции в действительности сражаются с могущественным врагом — одной из самых богатых стран мира, управляемой элитой, не слишком обремененной заботой о правах человека и не желающей терять контроль над Суданом, долгое время остававшимся на ее орбите. Исламистские группировки, годами контролирующие властные рычаги, и сама военная хунта чувствуют себя спокойно в объятиях Саудовской Аравии, подчеркивает СМИ.

«Россию и Китай, хотя сейчас они не афишируют свою деятельность, тоже не слишком интересуют перевороты. В ноябре 2017 года аль-Башир, преследуемый Международным уголовным судом, встречался без видимых причин с Владимиром Путиным в Кремле, чтобы обсудить в том числе появление большой российской военной базы на Красном море. За неделю до свержения суданского диктатора замминистра иностранных дел России Михаил Богданов отправился в Хартум, чтобы убедиться, что все в порядке», — рассказывает El Pais. Работа над проектом продолжается: военная группировка пообещала Москве необходимую поддержку.

Китай, как и Россия, был одним из главных поставщиков оружия в Судан, в том числе в худшие времена эмбарго. По факту у Пекина есть соглашение с Хартумом о производстве вооружения на месте. Во вторник, через 24 часа после бойни в суданской столице, Россия и Китай заблокировали заявление об осуждении этих репрессий в Совете безопасности ООН. «Поддержка военной хунты обеими странами остается неизменной. Пока. Приостановка членства Судана в Африканском союзе может склонить чашу весов, поскольку Пекин продолжает инвестировать крупные суммы почти по всему континенту», — считает испанское издание.