Синьхуа: Российско-китайские отношения вступили в новую эпоху

Пекин, , 22:45 — REGNUM Агентство Синьхуа 8 июня распространило редакционный комментарий об итогах визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина и содержании его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В комментарии указывается на важность визита, который имеет особое значение в условиях сложной и нестабильной международной обстановки.

Отмечается, что российско-китайские отношения достигли исторического пика и вступили в новую эпоху развития. Лидеры двух стран подписали Совместное заявление о развитии всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, а также заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности.

В материале подчеркивается, что в нынешнем году исполняется 70 лет со дня установления между двумя странами дипломатических отношений, и совместно принятые лидерами решения отвечают запросам российского и китайского народов и всего международного сообщества.

В новую эпоху ожидается укрепление российско-китайских контактов и координации, взаимной поддержки основных интересов друг друга. Важное место будет отведено всестороннему укреплению торгово-экономического сотрудничества.

Подчеркивается важность взаимной поддержки Москвой и Пекином проектов «Пояса и пути» и ЕАЭС. Большое внимание уделяется разработке и осуществлению Китайско-российского года научно-технических инноваций, который пройдет в 2020—2021 годах.

Укрепляя взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, «Группы двадцати» и других международных площадок, Россия и Китай совместно выступят в защиту сложившихся международных норм и многосторонних подходов.

Важное внимание будет уделено поддержке глобального мира и стабильности.

Напомним, что визит Си Цзиньпина в Москву и Санкт-Петербург проходил с 5 по 7 июня.