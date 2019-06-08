Депутат красноярского Заксобрания стал фигурантом дела о мошенничестве

Красноярск, , 17:41 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального Законодательного собрания третьего созыва по факту совершения им мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что дело возбудил отдел по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР по материалам, представленным краевым УФСБ.

По предварительным данным, в феврале 2018 года депутат решил обманным путём завладеть деньгами, принадлежащими директору одной из коммерческих организаций Красноярского края, обеспечивающей население тепловой энергией. Для этого он сообщил директору организации о, якобы, имеющихся у него полномочиях, которые могут повлиять на принятие органами власти решений о завышении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям. В дальнейшем это якобы должно было позволить компании получить крупную субсидию — больше, чем понесённые затраты. Однако такими полномочиями депутат фактически не обладал, поэтому ввёл директора организации в заблуждение.

Между тем директор согласился с предложением депутата и по договоренности с ним с мая 2018 года по июнь 2019 года частями передал ему не менее 4 млн рублей.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.

Добавим, в пресс-релизе СКР имя и фамилия депутата не названы, однако, как сообщают красноярские массмедиа, речь идёт о замруководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Сергее Титове.