Суббота, 8 Июня 2019 года
16:20:39 МСК

Саакашвили намерен участвовать в выборах на Украине со своей партией

Политика

«Мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией»

Киев, 8 июня 2019, 16:20 — REGNUM  Партия «Рух новых сил», лидером которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, будет самостоятельно принимать участие во внеочередных парламентских выборах. Об этом заявил политик в своем видеообращении на странице в соцсети Facebook.

«Мы (представители партии «Рух новых сил») пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно, — сказал Саакашвили. — Надо идти на выборы самостоятельно, потому что мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией».

7 июня издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко пойти на выборы в украинский парламент в составе партии «Удар».

Читайте также: Политических планов относительно Саакашвили нет — Зеленский

А также: Саакашвили отказался баллотироваться в Раду вместе с партией Кличко — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая карьера Саакашвили на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить