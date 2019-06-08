Ростовскому губернатору ничего не известно о собственной отставке

Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев официально заявил, что пост главы региона покидать не собирается. Так он прокомментировал недавно появившуюся в различных мессенджерах и социальных сетях информацию о его возможной отставке в ближайшее время.

«Это неправда. По крайней мере, мне об этом не известно. Меня не беспокоят слухи, меня беспокоит развитие Ростовской области. Здесь я могу сказать, что регион выглядит неплохо. Конечно, не идеально, но это работа. А если кто-то продолжает распространять слухи, это их проблемы», — цитирует Голубева РБК.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая текущего года ряд ростовских Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили о том, что ростовский губернатор якобы решился на досрочную отставку. Новость оказалась ложной и спустя некоторое время была опровергнута различными массмедиа.

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