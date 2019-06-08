Советник президента о деле Голунова: «За обман и подтасовку ответят»

Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Советник президента РФ Антон Кобяков пообещал лично разобраться в деле журналиста Ивана Голунова, которого задержали в Москве и вменяют попытку сбыта наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее МВД предоставило снимки якобы из квартиры Голунова, где видны признаки нарколаборатории, однако после реакции СМИ выяснилось, что правоохранители «перепутали» и распространили снимки по другому делу.

«За обман и за подтасовку фактов есть статья. Те, кто это делает, за это ответят», — сказал Антон Кобяков.

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"Все то, о чем вы рассказали, обязательно изучу лично я, — сказал Кобяков о деле Голунова. — Уверен, что и (пресс-секретарь президента) Дмитрий Сергеевич Песков, и призванный вчера Владимиром Владимировичем (Путиным) генеральный прокурор Юрий Чайка, (который) тщательно обеспечивает надзор за происходящим в том числе в области правоохранительной деятельности, выполнят свои функции», — сказал Кобяков.

Он напомнил, что в России пока действует презумпция невиновности, а «ДТП, к сожалению, случаются».

«Посмотрим, проверим, изучим», — заключил советник президента.

Добавим, при задержании Голунова из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом, но журналист утверждает, что ему наркотик подбросили. Адвокат Голунова заявил, что получил доступ к подзащитному лишь спустя 14 часов, а полицейские отказались взять у журналиста смывы с рук и срезы ногтевых пластин вопреки просьбам.

Правоохранители утверждают, что Голунов сам отказался от медицинского освидетельствования. Руководство «Медузы», где работает Голунов, заявило, что журналисту-расследователю угрожали из-за подготовки новой статьи.