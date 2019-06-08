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На ПМЭФ поблагодарили Вашингтон и «забыли» проводить в отставку Мэй

Политика

Американская и британская делегации стали одними из крупнейших на петербургском форуме

На ПМЭФ поблагодарили Вашингтон и «забыли» проводить в отставку Мэй
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ 7 июня 2019 г

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 14:14 — REGNUM  Американская делегация на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года стала второй по числу участников, сразу после делегации Китая. Об этом сообщил 8 июня советник президента РФ Антон Кобяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

На форум приехали 520 человек из США.

«Не могу обойтись без слов благодарности в адрес Вашингтона. Своими запретами американские коллеги прикладывают существенные усилия для того, чтобы наш форум оставался крупнейшим мероприятием в календаре ведущих бизнесменов всего мира», — сказал Кобяков.

Он также отметил многочисленность британской делегации. «Целый год они тренировались с именем России на устах, но, тем не менее, приехало 312 человек», — заметил Кобяков.

Он заявил, что ПМЭФ стал очень громким событием для мировых СМИ, благодаря чему, убежден советник президента РФ, «никто и не заметил, как британский премьер Тереза Мэй» 7 июня ушла в отставку.

«Никто об этом даже не вспомнил. Как пришла, так и ушла», — добавил Антон Кобяков.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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