В Никарагуа представлен проект амнистии участников попытки госпереворота

Манагуа, , 14:08 — REGNUM Правящая партия Никарагуа «Сандинистский фронт национального освобождения» представила в парламенте законопроект о широкой амнистии лиц, причастных к актам насилия 2018 года. Об этом 8 апреля сообщает агентство Prensa Latina.

Амнистия коснется как уже находящихся под следствием, так и тех, в отношении кого следствие еще не было начато. Находящиеся в тюрьмах должны быть немедленно освобождены, говорится в тексте. Цель законопроекта — добиться социальной стабильности и примирения внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Никарагуа заявило, что осужденные за терроризм участники насильственных акций 2018 года будут освобождены 18 июня.

Напомним, с середины апреля по июль 2018 года в Никарагуа происходили беспорядки и вооруженные столкновения. Поддерживаемая США оппозиция требовала отставки президента Даниэля Ортеги и его правительства. В настоящее время в стране ведутся переговоры при международном посредничестве между правительством и оппозицией.

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