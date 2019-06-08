Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Кипр признал Грузию безопасной страной, о чем свидетельствует полученное МИД Грузии соответствующее уведомление от министра внутренних дел этой Кипра.

По информации грузинского внешнеполитического ведомства, «принятое кипрскими властями решение еще раз подтверждает, что по стандартам защиты прав человека и демократии, а также с точки зрения политической ситуации в общем и безопасности Грузия считается страной, в которой отсутствует притеснение граждан и они защищены от любых возможных преследований».

Кипр стал 13-й страной Евросоюза на пространстве Шенгена, который внес Грузию в список безопасных стран. На сегодняшний день аналогичное признание сделали Франция, Болгария, Лихтенштейн, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Исландия, Люксембург, Ирландия, Эстония, Дания и Чехия. Официально же списки безопасных стран имеются у 20 государств Шенгенской зоны.

Решение властей Кипра подразумевает, что при рассмотрении заявлений граждан Грузии на предоставление политического убежища будут применяться ускоренные процедуры. В действительности же подобная мера существенно ограничивает и уменьшает шансы граждан Грузии на получение политического или иного убежища в тех странах, которые признали ее безопасной.

Необходимость принятия такой меры возникла из-за того, что многие граждане Грузии, пользуясь безвизовым сообщением со странами Шенгенской зоны, по разным поводам и причинам подавали заявления на получение убежища в той или иной стране ЕС. А эти действия поставили под угрозу само действие безвизового режима. Инициатива признания Грузии безопасной страной исходила от грузинской стороны и была предложена как одна из возможных мер предотвращения отмены безвизового режима.