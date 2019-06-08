В Молдавии свергают Плахотнюка: социалисты и ACUM создают новую власть

Кишинёв, , 13:04 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) и оппозиционный блок ACUM заключили 8 июня соглашение о формировании органов власти в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM, они собрались на экстренное заседание парламента страны для формирования руководящих органов парламента и назначения нового правительства.

В здании парламента между тем отключили свет, а подконтрольный правящей Демпартии секретариат парламента исчез в неизвестном направлении.

В парламент прибыл и президент-социалист Игорь Додон. Он заявил, что страна вступает в решающий период, и не исключил давления со стороны Демпартии на него, его семью, а также депутатов-социалистов.

На этой неделе в Молдавии побывал вице-премьер России, спецпредставитель президента России по отношениям с Молдавией Дмитрий Козак. Он фактически призвал к формированию неформальной коалиции между социалистами и блоком ACUM для вывода страны из-под полного контроля олигарха Владимира Плахотнюка и проведения в дальнейшем досрочных свободных и честных парламентских выборов.

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