С конца 2015 года Венесуэлу покинули 4 млн человек — ООН

Женева, Швейцария, , 13:22 — REGNUM Около 4 млн граждан Венесуэлы покинули свою страну с конца 2015 года. Об этом заявила Организация Объединенных Наций (ООН) 8 июня, пишет газета El Pais.

Как заявил специальный представитель ООН по Венесуэле Эдуардо Стейн, такой «тревожный» показатель подчеркивает настоятельную необходимость поддержки стран, принимающих венесуэльских беженцев. Это, в первую очередь, страны Латинской Америки: Колумбия (здесь проживают 1,3 млн венесуэльцев), Перу (768 тыс.), Чили (288 тыс.), Эквадор (263 тыс.), Бразилия (168 тыс.) и Аргентина (130 тыс.).

В тот же день детский фонд ООН ЮНИСЕФ подчеркнул, что 3 млн несовершеннолетних граждан Венесуэлы нуждаются в гуманитарной помощи для удовлетворения своих потребностей в питании, здравоохранении и образовании. С начала 2019 года в Венесуэле было зарегистрировано 190 случаев дифтерии и 558 случаев кори.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня российская компания «Герофарм» подписала соглашение о стратегическом альянсе с латиноамериканской ESPROMED BIO. Российская компания будет поставлять Венесуэле инсулин по заниженным ценам, полностью заместив в этой области США.