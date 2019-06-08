ООН отзывает своих представителей из Судана из-за обстановки в стране

Хартум, , 13:08 — REGNUM ООН сообщила о том, что часть гражданских сотрудников организации будут вывезены из Судана на некоторое время в связи с обстановкой в стране. В частности, это связано с недавним нападением военнослужащих на демонстрантов и их лагеря, разбитые возле штаба вооруженных сил в столице страны.

По информации новостного агентства VOA Swahili, работники здравоохранения, поддерживающие оппозицию, рассказали, что количество демонстрантов, погибших в ходе нападений органов безопасности, а также количество протестующих, арестованных во время конфликта, достигло 108 человек. Кроме того, до сих пор нет официальных данных о количестве погибших и пострадавших в ходе нападений.

По словам представителя Генерального Секретаря ООН Фархана Хана, часть сотрудников организации будет выведена на некоторое время из Судана. Некоторые работники ООН останутся в стране, однако вследствие ситуации в области безопасности большая часть из них должна покинуть Судан.

Тем не менее представитель ООН не предоставил данных о количестве работников организации, которые будут отозваны из Судана.