Суббота, 8 Июня 2019 года
13:09:03 МСК

ООН отзывает своих представителей из Судана из-за обстановки в стране

Политика

ООН приняла решение о выводе части своих сотрудников из Судана из-за небезопасной ситуации в стране

Хартум, 8 июня 2019, 13:08 — REGNUM  ООН сообщила о том, что часть гражданских сотрудников организации будут вывезены из Судана на некоторое время в связи с обстановкой в стране. В частности, это связано с недавним нападением военнослужащих на демонстрантов и их лагеря, разбитые возле штаба вооруженных сил в столице страны.

По информации новостного агентства VOA Swahili, работники здравоохранения, поддерживающие оппозицию, рассказали, что количество демонстрантов, погибших в ходе нападений органов безопасности, а также количество протестующих, арестованных во время конфликта, достигло 108 человек. Кроме того, до сих пор нет официальных данных о количестве погибших и пострадавших в ходе нападений.

По словам представителя Генерального Секретаря ООН Фархана Хана, часть сотрудников организации будет выведена на некоторое время из Судана. Некоторые работники ООН останутся в стране, однако вследствие ситуации в области безопасности большая часть из них должна покинуть Судан.

Тем не менее представитель ООН не предоставил данных о количестве работников организации, которые будут отозваны из Судана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить