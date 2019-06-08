Страны Запада готовы поддержать Ливан в борьбе с терроризмом в регионе

Бейрут, , 12:25 — REGNUM Соединенные Штаты Америки и Франция выразили свою поддержку Ливану в противостоянии распространению терроризма в регионе Ближнего Востока и предотвращении проникновения боевиков на территорию государства. Они также заявили о готовности направить делегации экспертов, специализирующихся в сфере борьбы с терроризмом и радикализмом. Данные заявления стали реакцией на нападение террориста на представителей правоохранительных органов в ливанском Триполи. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

Посольство Франции в Ливане опубликовало заявление, в котором категорически осудило акты терроризма в Ливане и подтвердило продолжение осуществления поддержки Бейрута в борьбе с терроризмом, отметив усилия ливанских властей и правоохранительных органов, направленные на достижение мира и безопасности в регионе.

Напомним, в начале июне в результате атаки террориста-одиночки на севере Ливана погибли четверо человек. Преступник открыл огонь по полицейским и военному патрулю после чего привел в действие взрывное устройство, совершив самоподрыв.