Суббота, 8 Июня 2019 года
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Власти Омана приняли новый план развития туризма

Политика

Одним из пунктов плана является подготовка квалифицированных туристических гидов

Маскат, 8 июня 2019, 12:47 — REGNUM  Министерство туризма Омана объявило о принятии новой программы развития сферы туристических услуг в Султанате. В рамках данной программы оманские власти стремятся к созданию рабочих мест для граждан страны в сфере культуры и туризма. Одной из инициатив министерства является разработка программ подготовки туристических гидов. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

Заявки на участие в данной программе могут подавать граждане Омана, достигшие совершеннолетия и владеющие иностранными языками. В то же время иностранные работники могут быть допущены до освоения профессии туристического гида только при достижении возраста 25 лет. Таким образом оманские власти желают расширить сферу деятельности тургидов, что приведет к стимулированию туристического потока.

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Зарубежная хроника
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