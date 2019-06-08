Парламент Германии отказался вносить Хезболлу в «черный список»

Бейрут, , 12:42 — REGNUM Парламент Германии отклонил законопроект о запрете деятельности отделений ливанской шиитской партии Хезболлы и признании ее террористической группой. Инициатором законопроекта выступила правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD). Большинство фракций Бундестага не поддержали данную инициативу. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat сообщает, что правящая партия Христианско-демократический союз, к которой принадлежит канцлер Германии Ангела Меркель, также проголосовала против принятия законопроекта.

Страны Евросоюза, в том числе и Германия, проводят существенное различие между политическим и военным крылом Хезболлы. В 2013 году Берлин запретил военное крыло партии в ответ на совершение террористического акта в Болгарии, в котором обвиняли ливанскую Хезболлу.

В свою очередь, Вашингтон оказывает постоянное давление на Берлин, чтобы добиться признания Хезболлы в Германии незаконной. Во время своего недавнего визита в Берлин государственный секретарь США Майк Помпео сказал канцлеру Меркель, что США желают, чтобы Германия последовала примеру Великобритании и объявила шиитскую партию вне закона.