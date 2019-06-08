Суббота, 8 Июня 2019 года
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Палестина: политика Израиля стала причиной финансового кризиса в стране

Политика

Финансовое давление Израиля привело к нехватке средств в Палестине

Рамалла , 8 июня 2019, 12:57 — REGNUM  Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что меры израильского правительства поставили палестинский народ в трудное экономическое положение, вызвав кризис в стране. Он отметил, что финансовое давление, оказываемое Израилем на палестинское правительство, является частью войны, направленной на то, чтобы заставить палестинскую сторону сдаться и согласиться на так называемую «сделку века», предлагаемую Вашингтоном. В качестве примера давления Штайе отметил сокращение выплат средств семьям палестинских заключенных. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

Премьер-министр Палестины заявил, что в последние месяцы правительство было вынуждено занимать финансовые средства в банках для выплаты денег семьям заключенных и будет продолжать это делать, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Штайе подчеркнул, что палестинский народ не сдастся и готов согласиться только с единственным справедливым решением конфликта — созданием независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и правом беженцев на возвращение.

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Зарубежная хроника
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