Минобороны Турции: мы контактируем с Россией по Идлибу

Анкара, , 12:22 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что Турция прилагает все необходимые усилия для обеспечения режима прекращения огня и стабильности в Идлибе, в том числе, продолжает переговоры на эту тему с Россией Он отметил: «Наш начальник генштаба провел переговоры с главой генштаба России. Они обсудили вопросы, касающиеся взаимной ответственности сторон, шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения режима прекращения огня».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар встретился на ифтаре (вечернее разговение) в Кайсери, организованном 1-м батальоном специального назначения, с ветеранами и семьями погибших военнослужащих. На ужине также присутствовали глава Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, Командующий сухопутными войсками генерал армии Умит Дюндар, Командующий ВМФ адмирал флота Аднан Озбал и Командующий ВВС генерал армии Хасан Кючюкакъюз. Министр подчеркнул, что Турция делает все от нее зависящее, чтобы предотвратить новую гуманитарную трагедию в Сирии, которая может затронуть до 4 млн человек. Он предупредил: «Новая волна беженцев затронет не только Турцию и Европу, но даже Америку».