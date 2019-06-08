Суббота, 8 Июня 2019 года
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США назвали покупку Турцией С-400 неприемлемым риском

Политика

В Вашингтоне прошел форум на тему «Будущее трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности»

Анкара, 8 июня 2019, 12:16 — REGNUM  Заместитель советника Министерства обороны США по Европе и НАТО Эндрю Винтерниц, выступая на форуме «Будущее трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности» в Вашингтоне, заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 на вооружении Турции несут в себе неприемлемые риски для самолетов пятого поколения F-35. Он, в частности, сообщил: «Радиолокационные системы С-400 могут передать российской армии секретную информацию об очень качественных американских самолетах пятого поколения. Поэтому мы надеемся, что Турция откажется от контракта с Россией».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, представитель Пентагона отметил, что каких-либо шагов, которые позволили бы ослабить опасения американской стороны по данному вопросу, не предпринято. Он подчеркнул, что закупка ЗРК С-400 не совместима с приверженностью Турции обязательствам в рамках НАТО. Выступивший на форуме министр обороны Греции Евангелос Апостолакис сказал, что закупка Турцией российских систем ЗРК С-400 меняет концепцию противовоздушной обороны всего региона. Он заявил: «Греция будет вынуждена заново запрограммировать свои системы. Закупка С-400 параллельно с закупкой F-35 изменит весь баланс сил в регионе».

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Зарубежная хроника
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