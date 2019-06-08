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МВД Турции: все террористы сосредоточили внимание на выборах в Стамбуле

Политика

Министр внутренних дел Турции: «Все террористические группировки сосредоточили свое внимание на выборах в Стамбуле»

Анкара, 8 июня 2019, 13:12 — REGNUM  Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Скажу просто и ясно. Все террористические группировки, Рабочая партия Курдистана, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), движение Фетхуллаха Гюлена сосредоточили свое внимание на выборах в Стамбуле. Мы столкнулись с мощной атакой, пройдет время, и мы о ней расскажем».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу также сказал: «Мы не говорим об этом сейчас, на это есть свои причины. Потому что наша операция продолжится ещё немного. По этому поводу я лишь хочу отметить то, с какими атаками и угрозами столкнулась Турция. После того, как я скажу: «ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ) нейтрализовано», мы опубликуем данные о том, сколько террористов задержано, где и за что, сколько изъято боеприпасов, сколько АК, сколько патронов. Но операция всё ещё продолжается, у нас ещё осталась работа».Министр также добавил: «Я беспокоюсь по поводу того, что посредством выборов 23 июня 2019 года они стараются дестабилизировать Турцию».

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Зарубежная хроника
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