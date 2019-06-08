Правящая партия Турции прокомментировала скандал с кандидатом оппозиции

Анкара, , 12:12 — REGNUM Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш по поводу скандальных высказываний кандидата Народно-республиканской партии в Стамбуле Экрема Имамоглу о том, что в аэропорту Орду-Гиресун его не пропустили в VIP-зал, заявил: «Это не проблема VIP-режима, а, по сути, оскорбление государственного служащего».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Нуман Куртулмуш, в частности, подчеркнул: «То, что Имамоглу сказал в ответ полицейским и ответственному служащему аэропорта содержит неприкрытые оскорбления, выходящие за все рамки. Эти оскорбления неприемлемы. Принять или как-то оправдать их нельзя».

Напомним, что ранее Экрем Имамоглу и сопровождающая его делегация, получив официальный отказ в проходе в VIP-зал по причине несоответствие своего статуса требуемому, оказали сопротивление полиции и заняли VIP-зал аэропорта. В эмоциональной беседе с полицейскими Имамоглу назвал государственного служащего «псиной».