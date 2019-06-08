Экс-президент Пакистана: премьера нужно свергнуть, чтобы спасти страну

Исламабад, , 12:06 — REGNUM 7 мая председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» бывший президент Асиф Али Зардари призвал к скорейшему свержению правительства страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Зардари заявил, что если премьер-министр Имран Хан не уйдет со своего поста, он доведет страну до такого состояния, «когда даже мы не сможем ею руководить», а большинство людей будут жить в нищете. Выступая на торжественном обеде в честь праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-Байрам), Зардари отметил, что «он не жаден до власти», но ситуацию нужно менять.

Глава оппозиционной партии также сообщил присутствующим, что вскоре после праздника Ид он и его однопартийцы объявят о своих планах политической борьбы, что «станет началом конца» для правительства.