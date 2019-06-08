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Экс-президент Пакистана: премьера нужно свергнуть, чтобы спасти страну

Политика

Асиф Али Зардари призвал свергнуть правительство как можно скорее

Исламабад, 8 июня 2019, 12:06 — REGNUM  7 мая председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» бывший президент Асиф Али Зардари призвал к скорейшему свержению правительства страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Зардари заявил, что если премьер-министр Имран Хан не уйдет со своего поста, он доведет страну до такого состояния, «когда даже мы не сможем ею руководить», а большинство людей будут жить в нищете. Выступая на торжественном обеде в честь праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-Байрам), Зардари отметил, что «он не жаден до власти», но ситуацию нужно менять.

Глава оппозиционной партии также сообщил присутствующим, что вскоре после праздника Ид он и его однопартийцы объявят о своих планах политической борьбы, что «станет началом конца» для правительства.

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Зарубежная хроника
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