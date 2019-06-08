МИД Пакистана: протесты оппозиции угрожают экономике и демократии

Исламабад, , 12:50 — REGNUM 7 июня министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что оппозиционные протесты угрожают экономике страны и демократии.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, глава внешнеполитического ведомства сделал это заявление на пресс-конференции в городе Мултан (провинция Панджаб). Министр призвал оппозицию не предпринимать никаких шагов против интересов государства и усомнился в том, что «политика протеста» может усилить страну. Политик также подчеркнул, что протесты и демонстрации вызывают «хаос и беспорядки» в стране и могут привести к человеческим жертвам.

Оппозиционные партии негативно отреагировали на рост инфляции в стране и призвали население готовиться к митингам и акциям протеста. В ответ Шах Мехмуд Куреши заявил, что нынешняя инфляция — это результат ошибочных решений предыдущего правительства, а не вина нынешнего.