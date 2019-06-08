Суббота, 8 Июня 2019 года
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Премьер Пакистана в письме главе Индии: надо работать вместе

Политика

Пакистанский премьер обратился к индийскому коллеге с письмом

Исламабад, 8 июня 2019, 12:18 — REGNUM  7 июня премьер-министр Пакистана Имран Хан направил официальное письмо своему индийскому коллеге Нарендре Моди, призвав его «работать вместе» ради мира в Южной Азии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан отправил Нарендре Моди официальные поздравления с переизбранием на должность премьер-министра Индии. Имран Хан также подчеркнул необходимость «работать вместе» над разрешением всех конфликтных вопросов, в том числе проблемы Кашмира. С письмом аналогичного содержания обратился к индийскому коллеге и министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Ранее глава пакистанского правительства уже звонил своему индийскому коллеге с аналогичными поздравлениями и предложениями. Индийская сторона, в свою очередь, решила не приглашать пакистанского лидера на церемонию официального вступления в должность Нарендры Моди.

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Зарубежная хроника
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