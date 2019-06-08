Премьер Пакистана в письме главе Индии: надо работать вместе

Исламабад, , 12:18 — REGNUM 7 июня премьер-министр Пакистана Имран Хан направил официальное письмо своему индийскому коллеге Нарендре Моди, призвав его «работать вместе» ради мира в Южной Азии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан отправил Нарендре Моди официальные поздравления с переизбранием на должность премьер-министра Индии. Имран Хан также подчеркнул необходимость «работать вместе» над разрешением всех конфликтных вопросов, в том числе проблемы Кашмира. С письмом аналогичного содержания обратился к индийскому коллеге и министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Ранее глава пакистанского правительства уже звонил своему индийскому коллеге с аналогичными поздравлениями и предложениями. Индийская сторона, в свою очередь, решила не приглашать пакистанского лидера на церемонию официального вступления в должность Нарендры Моди.