Суббота, 8 Июня 2019 года
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Пакистанская оппозиция: правительство нарушает права экс-премьера

Политика

Навазу Шарифу, находящемуся в тюрьме, не дали отметить Ид с семьей

Исламабад, 8 июня 2019, 13:24 — REGNUM  Официальный представитель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)»Марьям Аурангзеб раскритиковала правительство за то, что экс-премьеру Навазу Шарифу, находящемуся в тюрьме, не дали увидеться с семьей в праздник Ид-аль-Фитр (Ураза Байрам).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь оппозиционной партии назвала происходящее нарушением прав экс-премьера. Она также обвинила действующего премьер-министра Имрана Хана в «некомпетентности». Марьям Аурангзеб добавила, что Имрану Хану не удастся заставить своих противников «преклонить колени».

Напомним, что бывший премьер-министр Пакистана и председатель партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваз Шариф был осужден на семь лет по коррупционному делу.

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Зарубежная хроника
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