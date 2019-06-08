Пакистанская оппозиция: правительство нарушает права экс-премьера

Исламабад, , 13:24 — REGNUM Официальный представитель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)»Марьям Аурангзеб раскритиковала правительство за то, что экс-премьеру Навазу Шарифу, находящемуся в тюрьме, не дали увидеться с семьей в праздник Ид-аль-Фитр (Ураза Байрам).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь оппозиционной партии назвала происходящее нарушением прав экс-премьера. Она также обвинила действующего премьер-министра Имрана Хана в «некомпетентности». Марьям Аурангзеб добавила, что Имрану Хану не удастся заставить своих противников «преклонить колени».

Напомним, что бывший премьер-министр Пакистана и председатель партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваз Шариф был осужден на семь лет по коррупционному делу.