Суббота, 8 Июня 2019 года
12:09:03 МСК

Индия развернет еще 200 рот иррегулярных сил в Кашмире

Политика

Войска должны обеспечить порядок в индийском штате

Нью-Дели, 8 июня 2019, 12:08 — REGNUM  Индия направит в штат Джамму и Кашмир еще 200 рот (около 20 тысяч военнослужащих) иррегулярных сил для обеспечения безопасности.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, 200 рот пополнят силы правопорядка в штате для обеспечения безопасности во время религиозного праздника Амарнатх Ятра. Большинство из развертываемых подразделений принадлежит к Центральным резервным силам полиции, автоколонна которых стала жертвой террористического нападения 14 февраля.

Ранее индийское правительство развернуло в неспокойном штате 300 рот иррегулярных сил в целях обеспечения безопасности на выборах. Пакистанские СМИ как тогда, так и теперь называют шаги по усилению индийского военного присутствия в Кашмире попыткой подавить «движение за свободу» в штате.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить