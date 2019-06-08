Суббота, 8 Июня 2019 года
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Япония и США вновь договорились о сотрудничестве по КНДР

Политика

Премьер-министр Японии и исполняющий обязанности министра обороны США подтвердили осуществление санкционных мер ООН в отношении КНДР

Токио, 8 июня 2019, 12:19 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и и.о. министра обороны США Патрик Шанахан договорились о сотрудничестве по всем вопросам, связанных с Северной Кореей, в частности, стороны будут способствовать имплементации санкций ООН. Страны будут блокировать северокорейские грузоперевозки с целью полной денуклеаризации КНДР.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», японский премьер и и.о. министра обороны США также договорились укреплять взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать растущее влияние Китая в регионе.

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Зарубежная хроника
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